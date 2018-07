Altijd al eens les willen volgen in een toverschool?

Dit weekend kon je in een toverschool zoals die van Harry Potter terecht om demonen te bezweren, de toekomst te voorspellen of alles te leren over draken. De negentig deelnemers doen vier dagen lang mee aan een geïmproviseerd rollenspel in een kasteel in Voeren.

Het kasteel van Voeren was dit weekend het toverdecor voor negentig studenten uit de hele EU en de VS. Ze konden er vier dagen lang les volgen over weerwolven, vampieren, tovenaars, feeën, demonen, eenhoorns. De kostprijs voor de cursussen, verblijf en eten was 270 euro.

Maar je kon in het kasteel ook toverspreuken leren bezweren en dat is niet altijd even makkelijk. “Als je gewoon gaat roepen: "immobili corpori", dan gaat er niets gebeuren. Maar echt niets. Je moet de magie echt van binnenuit halen en uit je toverstaf gooien”, klonk het bij een van de leerkrachten.

Life Action Role Play

Iedereen speelt een rol tijdens de vierdaagse. Er worden personages gecreëerd en vervolgens leven de deelnemers zoals die personages.