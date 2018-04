Alligator neemt plons in zwembad

Een Amerikaans koppel in Sarasota (Florida) werd wakker met een onaangename verrassing. Toen ze uit hun raam keken zagen ze in hun zwembad… een alligator van meer dan drie meter lang. De politie moest ter plaatse komen en een dierenvanger haalde het reptiel uit het water.

De alligator drong binnen in de tuin door de omheining kapot te maken. Net als de eigenaars was de politie behoorlijk onder de indruk van het enorme dier, zoals blijkt uit de (hilarische) berichten die ze deelden op Twitter.

Just when you think your #TweetFromTheBeat is off to a slow start... you get a call for a #Gator in a swimming pool #Florida #OnlyInSarasota #SOS #SendHelp pic.twitter.com/0wCofgyTyG

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR