Afghaanse jongen die dolblij is met beenprothese gaat viraal

Zijn tragische verhaal is dat van tienduizenden andere Afghanen, gewone burgers die ledematen verloren door de oorlog in het land, maar van een video van een Afghaans jongetje dat danst van blijdschap omdat hij een nieuwe beenprothese heeft, zou een mens toch goedgezind moeten worden.

Toen de nu 5-jarige Ahmad Rahman amper acht maanden was, raakten de jongen en zijn zusje Salima zwaargewond tijdens gevechten tussen het Afghaanse leger en de Taliban in hun dorp in de provincie Logar. Hij werd geraakt in zijn rechterbeen dat later moest geamputeerd worden.

Het filmpje, gemaakt door fysiotherapeut Mulkara Rahimi in de orthopedische kliniek van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Kaboel, is meteen viraal gegaan nadat het verscheen en werd al meer dan 5.000 keer gedeeld op het Facebookaccount van de dokter.

De video werd ook gedeeld op Twitter door Roya Musawi, woordvoerder van het ICRC, en werd daar al meer dan een miljoen keer bekeken.