Achilles de Kat voorspelt uitslag WK

Achilles, een witte (en dove) kat, is verkozen tot officiële voorspeller van uitslagen op het WK voetbal in Rusland. Samen met bijna 70 andere katten woont Achilles in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. “Achilles zal over een officiële fankaart van het WK beschikken”, zegt Mary Khaltunen, woordvoerder van het beroemde museum. “Ze is doof van bij de geboorte, zodat ze over een bijzondere intuïtie beschikt.”

En dat is altijd handig bij het voorspellen van voetbaluitslagen, weten ervaren pronostiekers. Dat bewees Achilles vorig jaar overigens al tijdens de Confederations Cup. Eindwinnaar Duitsland werd feilloos voorspeld. Tijdens het WK zal Achilles voorspellingen doen door een keuze te maken tussen voedingsbollen.

Achilles de Kat treedt daarmee in de voetsporen van Octopus Paul. Die laatste werd tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika wereldberoemd door alle zeven wedstrijden van de ‘Mannschaft’ én de finale tussen Spanje en Nederland juist te voorspellen.