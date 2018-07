In de Filipijnen werden zestig luxewagens vernietigd, samen goed voor een waarde van 4.3 miljoen euro. Een bulldozer reed over de Lamborghini's, Porsches, Mercedessen en verschillende motors. De Filipijnse president Duterte zag dit alles gebeuren en keek ernaar. De actie kaderde in het anti-corruptiebeleid van het staatshoofd.