5 Vlaamse koppels mogen trouwfoto's maken in Angkor Wat

Vijf Vlaamse, pasgetrouwde koppels zijn erin geslaagd om huwelijksfoto's te maken in Angkor Wat in Cambodja, het grootste religieuze tempelcomplex ter wereld. Normaal is dat een privilege voor Cambodjanen.

Het is heel uitzonderlijk dat Vlaamse koppels in Angkor Watt trouwfoto's mogen maken, normaal krijgen alleen fotografen en koppels uit Cambodja zelf de toestemming om dat te doen.

Geen blote schouders

Daarnaast zijn de Cambodjanen in het complex heel streng wat kledij betreft: blote schouders en knieën zijn uit den boze. De koppels moesten dan ook vooraf foto's doorsturen van hun trouwboekjes en van de trouwkleden, want die mochten niet te sexy zijn. "Zedige kledij, daar komt het op neer, dat is niet altijd verenigbaar met trouwkledij, maar we zijn erin geslaagd met een jasje hier en daar en voor de foto's legden we dat dan even aan de kant", klonk het bij de trouwers.

De grootste moeilijkheid voor de trouwers en de fotografen was de vele toeristen uit beeld houden. Jaarlijks bezoeken namelijk zo'n twee miljoen toeristen Angkor Wat.