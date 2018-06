Een vijfjarig jongetje uit Kanas (de Verenigde Staten) heeft een boete van 132.000 dollar (zo’n 114.250 euro) gekregen omdat hij een beeld heeft omgestoten in een buurthuis.

Het jongetje was aan het spelen tijdens een trouwreceptie in het buurthuis. Hij nam een borstbeeld in de inkomhal vast, waarna het beeld op de grond viel. Het beeld blijkt 132.000 dollar waard te zijn en dat bedrag wordt nu dus ook geëist van de familie van het jongetje.