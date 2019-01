Op het Astridplein in Antwerpen staan op dit moment 100.000 tulpen in bloei. Wie er passeert, mag er zomaar vijftien meenemen. Met de actie wordt het seizoen van de tulpen aangekondigd, net zoals dat van de andere voorjaarsbloeiers. De tulpen zijn vanaf nu in topcondities in de serres en zijn dan ook overal verkrijgbaar.