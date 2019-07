100- en 102-jarige stappen in huwelijksbootje

John Cook (100 jaar) en Phyllis Cook (102 jaar) zijn het gespreksonderwerp in een tehuis in Sylvania in de Amerikaanse staat Ohio. Het koppel stapte vorige week in het huwelijksbootje. Ze waren al een jaar aan het daten maar hun relatie bloeide de afgelopen maanden helemaal open. “We zijn verliefd geworden op elkaar”, zegt Phyllis Cook.

“Ik weet dat je denkt dat dat misschien een beetje vergezocht is voor iemand van onze leeftijd. Maar we werden verliefd op elkaar", klinkt het nog.

John Cook is een oorlogsveteraan en is onlangs honderd jaar geworden. Zijn vrouw mag acht augustus dan weer 103 kaarsjes uitblazen. Ondanks hun gezegende leeftijd hebben ze geen moeite om de romantische vonk in hun relatie levendig te houden.