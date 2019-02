Joke Schauvlieghe heeft vanavond ontslag genomen als Vlaams minister van Omgeving, Milieu en Landbouw - op een bijzonder emotionele persconferentie. Ze brak letterlijk in tranen uit. Haar positie was onhoudbaar geworden, na haar leugen dit weekend. Op een nieuwjaarsspeech had ze gezegd dat de staatsveiligheid haar had gezegd dat de klimaatmarsen een complot tegen haar waren.