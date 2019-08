Miljardair Jeffrey Epstein berooft zich van het leven in zijn cel

Jeffrey Epstein (66), de Amerikaanse miljardair die ervan verdacht wordt tientallen meisjes te hebben misbruikt, heeft zichzelf van het leven beroofd in zijn cel. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

(Lees verder onder de video)

Epstein werd begin juli opgepakt in New Jersey in de Verenigde Staten. Hij wordt ervan verdacht tussen 2002 en 2005 minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt in New York en Florida. Er is ook sprake van een illegaal netwerk voor vrouwenhandel, zo zou hij ook meisjes betaald hebben om nieuwe meisjes te rekruteren. Sommigen van hen waren piepjong.

Epstein zou volgend jaar terechtstaan voor het misbruik Hij riskeerde een celstraf tot 45 jaar. Drie weken geleden werd de man ook al eens gewond teruggevonden in zijn cel.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be