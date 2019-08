Migranten uit Guinee bestormen Spaanse Enclave

Een groep van 250 migranten, vooral uit Guinee, heeft Ceuta bestormd. Dat is een stukje Europa in Afrika, op veertien kilometer van de Spaanse kust. 155 Guineeërs zijn over de grote hekken op de grens gekropen. De Spaanse politie heeft ze naar een gesloten centrum gebracht.

Dol van vreugde liepen 155 Guinese vluchtelingen door de straten van Ceuta. Ze riepen "overwinning", omdat ze over de versterkte grenshekken van de enclave, en dus op Europese bodem, zijn geraakt. De lokale politie van Ceuta had dan weer de handen vol met het beheersen van de uitzinnige massa. Er werd onder meer traangas ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Nieuwe afsluiting

Sinds het begin van dit jaar raakten 3.427 migranten binnen in de Spaanse enclaves. Dat is 18 procent minder dan in 2018. De grensbewaking bestaat nu uit drie delen: een eerste hek van zes meter hoog met prikkeldraad, een tweede hek van 3 meter hoog met een diagonale plaat erop en nog een hek van zes, meter opnieuw met prikkeldraad. Deze constructie wil de Spaanse overheid nu zo snel mogelijk vervangen. Ze willen er een hek van tien meter hoog plaatsen, zo hoog dat het fysiek zo goed als onmogelijk is erover te klimmen.

Gesloten centrum

De Spaanse politie heeft de 155 Guineeërs in Ceuta naar een gesloten centrum gebracht. Voor hen is het nu afwachten of ze in aanmerking komen voor asiel in Europa, of alsnog teruggestuurd kunnen worden.