Mieke Van Hecke twijfelt of ze nog zetelt

“Ik zou als Jean-Luc (Dehaene) willen antwoorden: de vraag zal beantwoord worden op het moment dat ze zich stelt”, antwoordde Mieke Van Hecke (CD&V) in Gent op de vraag of ze blijft zetelen.

“Ik denk als we in oppositie gaan, dat ik eens zal nadenken of ik nog de moed zal hebben om mij in te werken in dossiers", voegde het CD&V-kopstuk daar nog aan toe. "Ik ben geen wissel op de toekomst en hoop dat ik het dan eventueel aan een jongere kan laten. Maar ik doe geen voorafname, ik ga er heel ernstig over nadenken.”