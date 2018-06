Michel in Parijs over strijd tegen terreur

Premier Charles Michel en ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitie Koen Geens (CD&V) zijn vandaag naar Parijs getrokken voor een ontmoeting met hun Franse ambtgenoten. Ze hadden het onder meer gaan over de strijd tegen terrorisme en over gerechtelijke samenwerking tussen beide landen.

Het bezoek bouwt voort op een ontmoeting in Brussel op 16 oktober. De twee premiers beslisten toen om dieper samen te werken rond binnenlandse veiligheid en de strijd tegen het terrorisme.

“Zonder voorgaande”

Sindsdien werd volgens een Belgische regeringsbron een samenwerking "zonder voorgaande" op poten gezet tussen overheden, gerechtelijke autoriteiten en inlichtingendiensten over radicalisering en extremisme.

Volgens Europol is België na Duitsland het land dat de meeste informatie heeft uitgewisseld met andere EU-landen. Frankrijk en België hebben ook gezamenlijke onderzoeksteams opgericht over de aanslagen in beide landen.

F-16’s

Maar Michel en de Franse eerste minister Edouard Philippe hadden het ook over migratie en de Europese begroting voor 2021-2027. Het Franse voorstel rond de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen, waarbij Frankrijk een partnerschap voorstelt als ons land voor de Rafale-toestellen kiest, stond officieel niet op de agenda.