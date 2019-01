Michael Freilich, de hoofdredacteur van het magazine Joods Actueel krijgt de vijfde plaats op de Antwerpse Kamerlijstvan N-VA. De lijst van N-VA in Antwerpen wordt getrokken door Jan Jambon. Freilich is zelf joods, hij geeft in de media wel vaker toelichting over ontwikkelingen en nieuws rond of binnen de joodse gemeenschap. Freilich stapt op bij Joods Actueel.