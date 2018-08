Meerdere doden na steekpartij in Waals restaurant

In de Luikse stad Plombières zijn de ordediensten massaal aanwezig nadat er een steekpartij plaatsvond in een restaurant. Dat melden Franstalige media. "Er zijn meerdere doden in de privésfeer. Het gaat niet om terrorisme", bevestigt de burgemeester van Plombières aan VTM NIEUWS.

Een man zou rond 17 uur het restaurant zijn binnengedrongen. Hij zou er meerdere mensen verwond hebben met een mes.

Er zouden zeker twee doden gevallen zijn. Een andere persoon werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in kritieke toestand. Twee anderen raakten gewond maar zijn niet in levensgevaar.

Volgens getuigen is de dader een ex-vriend van een van de slachtoffers. Ook hij zou omgekomen zijn.

Foto: archief