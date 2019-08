Meer dan 2 miljoen moslims aan berg Arafat voor hoogtepunt hadj

Meer dan 2 miljoen moslims uit de hele wereld zijn vandaag naar de berg Arafat in Saoedi-Arabië getrokken voor het hoogtepunt van de jaarlijkse hadj, de bedevaart naar Mekka.

De Saoedische autoriteiten hebben duizenden veiligheidsmensen ingezet langs de route naar berg Arafat, die op 20 kilometer ten oosten van de heilige stad Mekka ligt. De mannen dragen een naadloos wit gewaad, en de vrouwen losse kledij en geen make-up of juwelen. De klederdracht symboliseert het loslaten van aardse rijkdom en het erkennen van gelijkheid.

Arafat is de plaats waar profeet Mohammed zijn laatste preek zou hebben gehouden, zo'n 14 eeuwen geleden. De bedevaarders brengen de dag al biddend door, en zingen er tot Allah voor de vergeving van hun zonden.

Basisverplichting

De hadj is een van de vijf basisverplichtingen van de islam. Elke vrome moslim die gezond is en het zich kan veroorloven, moet één keer in zijn leven naar de heilige stad Mekka gaan.

Volgens de laatste cijfers die Saoedi-Arabië vrijgaf, zijn dit jaar zo'n 2,4 miljoen bedevaarders aanwezig op de hadj, van wie 1,8 miljoen van buiten het land. Ze blijven op Arafat tot zonsondergang en zullen dan naar het vlak gebied Muzdalifah trekken om daar te overnachten. Ze zullen daar ook stenen verzamelen om te gebruiken tijdens de symbolische steniging van de duivel op zondag, in de stad Mina. Zondag is ook de eerste dag van het Offerfeest.

De afgelopen jaren werd de hadj ontsierd door politieke rellen en dodelijke stormlopen. De afgelopen dagen hebben de Saoedische autoriteiten de bedevaarders herhaaldelijk opgeroepen om zich te focussen op het aanbidden van God, en zich niet in te laten met politiek.