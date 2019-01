May is vastberaden: Brexit komt er op 29 maart, met of zonder akkoord

De Britse premier May heeft nog helemaal geen plan B voor de Brexit. Ze zou dat vandaag voorstellen in het Britse parlement, dat haar eerste plan vorige week heeft weggestemd. Maar ze zei alleen dat het Verenigd Koninkrijk eind maart hoedanook uit de Europese Unie stapt. Géén Brexit, of een tweede referendum, daar kan geen sprake van zijn.



Zoals verwacht kwam May niet met grote verrassingen. De premier legde vandaag een ‘neutrale motie’ op tafel. Verwacht wordt dat parlementsleden die motie dan amenderen. Op die manier kunnen de verschillende fracties in het parlement de gang van zaken wat meer naar zich toetrekken. In de komende dagen zal May op haar beurt overleggen met parlementsleden, vertegenwoordigers en bedrijfsleiders. De premier beloofde om in de toekomst meer “flexibel” en “inclusief” te zijn in haar onderhandelingen.

'Backstop'

Daarnaast benadrukt ze ook dat ze erop gebrand is een oplossing te vinden om een oplossing te vinden voor het probleem van de ‘backstop’. Die ‘backstop’ is een ‘vangnetmaatregel’ die bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk in een douanegemeenschap met de EU blijft en dat de regelgeving in Noord-Ierland deels afgestemd blijft op de Europese. Dat zou bijvoorbeeld grenscontroles moeten vermijden tussen Ierland en Noord-Ierland. De Noord-Ierse DUP en een deel van de Conservatieven zijn echter resoluut gekant tegen de maatregel. Volgens May vinden er daarom snel meer onderhandelingen plaats met de leden van de Noord-Ierse DUP, en zal ze de conclusies van die gesprekken “voorleggen aan de EU”.

Geen kost voor Europese inwoners

May kondigde ook aan dat de kost voor Europese inwoners die in het Verenigd Koninkrijk willen blijven, wordt geschrapt. Eerder vandaag werd nog bekend dat het Verenigd Koninkrijk een app lanceerde waarmee Europese inwoners het statuut van “permanente inwoner” moeten aanvragen. Alleen zo kunnen ze blijven werken en hebben ze het recht op een sociale uitkering wanneer het land de banden met de EU doorknipt.

De procedure zou 65 pond gaan kosten, of 74 euro, maar wordt voor alle Europese inwoners gratis. Wie al heeft betaald voor de procedure, krijgt zijn geld terug, volgens May.

Dat het schrappen van de administratieve kost een plaatsje krijgt in haar verklaring in het Lagerhuis, is opvallend. “Het feit dat dit het hoofdpunt is in haar ‘plan B’-toespraak suggereert dat plan b alarmerend mager is”, klinkt het bij Sky News-journalist Mark Stone. Anderen zien in het ‘plan B’ vooral een herkauwing van ‘plan A’: het brexitakkoord dat vorige week van tafel werd geveegd door het Britse parlement.

Daarnaast wil May ook niet weten van een tweede referendum. Dat zou volgens haar een “moeilijk precedent” scheppen voor toekomstige discussies en zou eveneens een uitstel van de brexit vereisen.

Intussen heeft May nog wat tijd om parlementsleden achter haar deal met de EU te scharen. Het debat en de stemming over ‘plan B’ volgen pas op 29 januari.