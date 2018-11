May blijft geloven in brexitakkoord: "Beste voor het volk"

De Britse premier Theresa May geeft dadelijk een persconferentie over het brexitakkoord. Volg het hier live.

Volgens Britse media is het nu onvermijdelijk dat Mays partij, de Conservatieven, een motie van wantrouwen zal indienen. De premier heeft het voorlopige brexitakkoord met de Europese Unie vanmiddag met hand en tand verdedigd in het Lagerhuis, ook al is ze al vijf regeringsleden kwijtgespeeld. "Dit is de beste deal die we konden onderhandelen. Dit wegstemmen brengt ons helemaal terug naar af", klonk het bij May.

Britse volk voorop

May is ervan overtuigd dat ze de juiste weg uitgestippeld heeft voor haar land, zegt ze. Dit brexitakkoord plaatst de prioriteiten van het Britse volk voorop, haalt ze aan. De premier erkent dat sommige collega’s het niet met haar akkoord zijn en dat dit hun recht is. Ze betreurt hun ontslag. May waarschuwt wel voor de gevaren van een 'no deal-brexit': “Het volk wil dat we er gewoon mee voortmaken”, klinkt het.

"Dit is de beste deal"

May zal blijven vechten om de beste deal voor het Britse volk te krijgen, ondanks de luide kritiek. Het is aan de parlementsleden om voor of tegen het plan te stemmen en zich daarvoor bij de kiezers te beantwoorden. “Leiderschap houdt in dat je moeilijke beslissingen moet nemen”, herhaalt ze meermaals tijdens de persconferentie. Er was geen akkoord met de EU mogelijk zonder de voorwaarde van de backstop, waarover veel commotie bestaat, licht ze toe: “In het voordeel van het nationale belang is dit de beste deal om mee verder te werken.” Voorlopig wil May niet ingaan op de vraag of Michael Gove de nieuwe brexitminister zal worden: “Ik zal te zijner tijd benoemingen doen”.

Lees ook: