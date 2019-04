Mathieu van der Poel wint Amstel Gold Race na fenomenale comeback in absolute slotfase

Voor wie er nog aan moest twijfelen: Mathieu van der Poel is een fantastische wegwielrenner. Hij won vandaag op indrukwekkende wijze de Amstel Gold Race. In de laatste kilometer leek hij nog een verslagen positie te zitten maar hij fietste zelf nog een kloof dicht en spurtte in extremis iedereen uit het wiel. Van een geslaagd eerste klassieke voorjaar gesproken.

De vroege vlucht van 11 vluchters kreeg van het peloton heel wat respijt. Op een bepaald bedroeg hun voorsprong meer dan 8 minuten. Op 40 kilometer van de aankomst worden ze tot de orde geroepen en in groepjes opgeraapt.

Van Der Poel eerste keer

In het peloton gaat het dan te gezapig voor Mathieu Van Der Poel. Op 43 kilometer van de streep, op de Gulperberg, dropt hij een bommetje. Hij krijgt de Spaanse kampioen Izagirre mee. Maar tot een echte voorsprong komt het niet en het duo wordt snel terug ingerend.

Moment van Alaphilippe

Vrij snel na de mislukte aanval van Van der Poel acht Alaphilippe z’n kans gekomen. Hij trekt stevig door en krijgt het gezelschap van de Deen Jakob Fuglsang. In de achtervolging zitten Kwiatkowski en Europees kampioen Trentin. Ze komen dichtbij maar krijgen de kloof niet dicht.

Bloedstollende slotfase

De samenwerking tussen Alaphilippe en Fuglsang verloopt uitstekend maar in de absolute slotfase slaat de twijfel toe. De twee beginnen naar elkaar te kijken. In de laatste 800 meter zat alles opnieuw vlakbij elkaar. Mathieu van der Poel rijdt in de laatste rechte helemaal alleen het gat met de leiders dicht en gaat er dan op en over. Hij is iedereen te snel af. Clarke wordt tweede en Fuglsang vervolledigt het podium.

Mathieu van der Poel maakt zo z'n favorietenrol helemaal waar. Voor eigen publiek schrijft hij geschiedenis. Met deze overwinning wint Van der Poel in z'n eerste klassieke voorjaar op de weg vier van de zeven koersen waarin hij startte. Een straf nummer.