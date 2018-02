Martinez: “We volgen nog altijd 50 spelers”

Bondscoach Roberto Martinez blikt voor VTM Nieuws vooruit naar zijn selectie voor het komende WK in Rusland. Moussa Dembélé, Michy Batshuayi, Leander Dendoncker en natuurlijk Radja Nainggolan kwamen allemaal ter sprake. En over die laatste blijft de bondscoach nog steeds erg vaag. “We volgen nog altijd 50 spelers”, aldus Martinez.

Een andere middenvelder die afgelopen week een grote indruk naliet was Moussa Dembélé. In de Champions League schitterde hij met Tottenham tegen Juventus en dat is de bondscoach natuurlijk ook niet ontgaan.

Een speler die sinds de wintermercato bevrijd speelt is Michy Batshuayi. De nieuwe spits van Dortmund scoorde 5 keer in zijn eerste 3 wedstrijden voor de Duitsers. Als hij die vorm aanhoudt kan hij een echte concurrent worden voor Romelu Lukaku.

Tenslotte is er nog Leander Dendoncker. De verdediger van RSC Anderlecht mocht tijdens de winter niet vertrekken naar Engeland en dat mag Dendoncker niet uit zijn evenwicht brengen. Bondscoach Martinez wil hem zelfs vaker als matchwinnaar zien.