Martinez: "Nog geen lijst met 23 Duivels"

Bondscoach Roberto Martinez ontkent dat hij al een lijst klaar heeft met 23 spelers. Vanmorgen lekte uit dat er voor 23 spelers gepersonaliseerde matrassen naar Rusland worden gestuurd, voorzien van de namen van de spelers.

“Er is niets van waar”, zegt de bondscoach. “Je kan nu de favoriete 23 spelers van al onze partners vragen, hun lijstjes hebben niets te maken met mijn definitieve selectie. Pas na de wedstrijd tegen Portugal krijgen wij alle medische informatie over onze spelers en dan maak ik mijn definitieve selectie.”

Martinez vindt het jammer dat dit soort van nieuws de ronde doet. “Onze fans krijgen nieuws te horen dat niet waar is. Wat voor mij ook verontrustend is, is dat de spelers stilaan gewoon raken aan feit dat er verhalen de ronde doen die de ene keer waar zijn en de andere keer weer niet. Het is ook jammer dat we hier nu niet kunnen praten over de wedstrijd tegen Portugal en onze voorbereiding die fantastisch verloopt.”

