Martínez laat Kompany, De Bruyne en Witsel met blessurezorgen uit selectie

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de interlands van de Rode Duivels tegen Rusland en Cyprus. Opvallend: de Spanjaard heeft 28 spelers gekozen.

Axel Witsel, Vincent Kompany en Kevin De Bruyne zitten niet bij de grote groep namen, zij hebben last van blessures.

Op 21 maart ontvangen de Duivels Rusland en op 24 maart trekken ze naar Cyprus.

This is our squad list!

#BELRUS & #CYPBEL



Buy your tickets now!https://t.co/rQvQKQWaAZ #COMEONBELGIUM#EURO2020 pic.twitter.com/echVtIIlXx