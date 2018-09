Man sterft nadat hij inrijdt op kinderdagverblijf en brand sticht

In het Vossekot in Keerbergen is een bestuurder opzettelijk een kinderdagverblijf binnengereden. Gelukkig waren er vandaag geen kinderen aanwezig. De bestuurder goot na de crash brandstof uit en stak de woning in brand. Hij overleefde het niet. De dader is de ex-partner van de uitbaatster van de crèche. Het koppel is in een scheiding verwikkeld.

De overleden man is een 36-jarige uit Keerbergen. Hij is de ex-partner van de bewoonster van de getroffen woning. Bij de brand raakten ook de twee aanpalende huizen beschadigd. De vrouw die de crèche openhoudt, moest vandaag naar de rechtbank omdat ze zou scheiden van haar man. De bijna ex-man kon dat niet verkroppen en zou daarom in de crèche gereden zijn.

Het onderzoek wordt gevoerd door de recherche van politie Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen. Het parket stelde een wetsdokter, het labo en een branddeskundige aan.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.