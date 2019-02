Lutsenko boekt derde ritzege in Oman

De Kazach Alexey Lutsenko heeft de koninginnenrit in de Ronde van Oman gewonnen. Het is al de derde zege voor de renner van Astana in deze ronde. Hij verstevigde ook zijn leidersplaats. Van Avermaet heeft zijn tweede plaats niet kunnen behouden.

Vandaag stond de koninginnenrit op het menu met aankomst op de Green Mountain. Een klim goed voor 5,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,5 procent.

Vroege vlucht

De ontsnapping van de dag was Belgisch gekleurd. Drie van de zes renners vooraan waren landgenoten. Stijn Steels (Roompot - Charles), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise) en Julien Mortier (Wallonie-Bruxelles) kozen na zeven kilometer al het hazenpad.

In het peloton controleerden Astana en Bahrein – Merida. Hun kopmannen Lutsenko en Pozzovivo waren de grootste kanshebbers op de rit- en eindzege.

Toch liet het peloton zich bijna verrassen door Fabien Grellier. De Fransman werd pas in de laatste honderd meter gegrepen door de Kazach Lutsenko.

Opnieuw een zege dus voor de Astana-renner, zijn derde al in Oman. Grellier nam beslag op de tweede plaats, op zeven seconden van de winnaar. Pozzovivo vervolledigde het podium van de dag.

Klassement

In het klassement neemt Lutsenko, die al leider was voor aanvang van deze rit, een stevige optie op de eindzege. Hij heeft 44 seconden voorsprong op dichtste achtervolger Pozzovivo.

Van Avermaet speelde zijn tweede plaats dus kwijt. Hij eindigde vandaag 32e. Eliot Litaer is nu de beste Belg met een zevende plaats in het algemeen klassement.