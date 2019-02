Loonkloof: vrouwen verdienen gemiddeld 747 euro bruto minder dan mannen

Vlaamse mannen krijgen gemiddeld 747 euro meer brutoloon dan vrouwen. Dat blijkt uit het nieuwe Salariskompas van vacature.com. Vrouwen worden nog altijd financieel gestraft voor het krijgen van kinderen. Let wel, het gaat om gemiddelden want er zijn ook bedrijven waar mannen en vrouwen uit principe evenveel verdienen.

Het salariskompas van vacature.com heeft aan43.000 bedienden in een voltijdse functie gevraagd wat ze verdienen. Daaruit blijkt dat de mannen gemiddeld 3.787 euro bruto verdienen, terwijl de vrouwen gemiddeld 3.040 euro bruto verdienen. Een verschil van maar liefst 747 euro.

“Enerzijds heb je de verschillende keuzes die mannen en vrouwen maken,” zegt arbeidseconoom Stijn Baert. “Bijvoorbeeld de keuze om in een bepaalde sector te gaan werken waar je meer of minder verdient.”

“Maar er zijn ook zaken die meer bij de werkgevers liggen,” gaat Baert verder, “het feit dat er op de arbeidsmarkt nog altijd een straf voor moederschap is. Dat je je carrière onderbreekt en daarna minder kansen krijgt. Dat is een probleem.”

Sector gebonden

Zelfs binnen dezelfde sector verdienen vrouwen al jaren doorgaans minder. De loonkloof neemt nergens toe, maar ze neemt dus ook nergens af. Eén van de uitschieters is de goedbetaalde chemiesector, waar een man gemiddeld 4.708 euro bruto verdient en een vrouw 3.797 euro. Een verschil van 911 euro.

Het kleinst is de loonkloof in de IT-sector. Daar verdient een man gemiddeld 3.523 euro bruto en een vrouw 3.179, een verschil van344 euro. Maar vrouwen blijven dus zelfs daar aan het kortste eind trekken.

Volgens experten moeten de lasten van kinderen krijgen beter verdeeld worden. “Het is heel belangrijk dat we vaders mee in het babybad trekken en misschien evolueren naar een Scandinavisch model, waar ouderschapsverlof beter verdeeld wordt tussen man en vrouw, en waar je als koppel meer weken krijgt als je die evenwichtige verdeling realiseert.” Aldus Baert.

Doe het zelf

Wat is een eerlijk loon? Bereken het met het Salariskompas.