Loon inruilen voor andere voordelen steeds populairder

De cafetariaplannen waarmee werknemers hun loonpakket flexibel kunnen invullen, winnen snel aan populariteit. Bij de hr-dienstverlener SD Worx, de grootste speler op de markt, stapten vorig jaar iets meer dan 19.000 werknemers in zo'n plan. Dat is de helft meer dan in 2017 en drie keer meer dan in 2015, schrijft De Tijd.

Bijna 59 procent van de werknemers met een Flex Income Plan, het cafetariaplan van SD Worx, koos vorig jaar voor vakantiedagen. Het betekent dat ze de vakantiedagen die hun werkgever ter beschikking stelt niet (volledig) omruilen voor andere voordelen. Iets meer dan 38 procent opteerde er dan weer voor om zijn individueel pensioensparen, de zogenaamde derde pijler, te laten terugbetalen door de werkgever.

Ook andere voordelen met een sociale insteek zijn populair. Zo kiest 26 procent van de werknemers voor extra kinderbijslag, een hospitalisatieverzekering voor familieleden (11 pct) of andere aanvullende gezondheidsverzekeringen (8 pct).

Door de cafetariaplannen krijgen werknemers meer keuze. Die kan fiscaal voordelig uitvallen omdat de gekozen voordelen vaak minder zwaar worden belast dan gewoon loon. De vakbonden waarschuwen er om die reden wel voor dat de plannen de sociale zekerheid, gefinancierd met belastinggeld, ondergraven.