Livestream: IJsland - België

De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd van de Nations League in en tegen IJsland. Jullie kunnen de wedstrijd live volgen bij VTM vanaf 20u20 of via deze livestream.

Dit is het basiselftal van Roberto Martinez. Youri Tielemans vervangt zoals verwacht de geblesseerde Kevin De Bruyne. Yannick Carrasco krijgt de voorkeur op links.