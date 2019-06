Livestream: België - Schotland

De Rode Duivels gaan vanavond tegen Schotland voor een 12 op 12 in de kwalificatiecampagne voor het EK 2020 aan in het Koning Boudewijnstadion voor hun EK-kwalificatiewedstrijd in tegen Schotland. Ze gaan vanavond voor een 12 op 12. Volg het hier live of via onze Facebookpagina.

Er komen twee nieuwe namen in de basis, want Youri Tielemans en Thomas Meunier vervangen Dries Mertens en Timothy Castagne. Die laatste scoorde afgelopen zaterdag nog in de 3-0 zege tegen Kazachstan.