[LIVE] Wilde schutter in winkelcentrum Texas: “Achttien mensen neergeschoten of gewond geraakt”

In El Paso (Texas) zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Er is één verdachte opgepakt. Over het precieze aantal slachtoffers bestaat nog veel verwarring. Het onmiddellijke gevaar lijkt geweken.

De situatie is lastig voor de politie omdat de dader op verschillende plekken toegeslagen heeft. Zo schoot hij onder meer in de Walmart en de parkeergarage. Voorlopig is er naast de doden sprake van 22 gewonden. De slachtoffers werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Zeker tien onder hen hebben de zwaarst mogelijke verwondingen opgelopen. Shoppers kwamen naar buiten terwijl ze hun handen in de lucht hielden. De zaken in de buurt zijn nog steeds in lockdown.