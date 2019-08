KV Mechelen wint overtuigend van Racing Genk met 3-1

U mag gerust het uwe denken van KV Mechelen en operatie u-weet-wel-wat. Maar puur sportief heeft KVM meer dan zijn plaats in 1A. 3-1-winst tegen de landskampioen. En daar had Racing Genk niets tegenin te brengen.

De conclusie na twee speeldagen: de machine van Racing Genk oogt wat roestig. De auto rijdt wel, maar het kraakt en piept in de bochten. Niet onlogisch – de GPS (Clement), de motor (Trossard) en heel wat PK’s (Malinovskyi) zijn afgelopen zomer vervangen door onderdelen die hun waarde op dit niveau nog niet bevestigd hebben. Na 44 minuten voetballen stond het 1-0 in KV Mechelen-Racing Genk. En dat was gewoon verdiend. De promovendus was gewoon béter. Terwijl de bezoekers uit Limburg steriel voetbal brachten zonder al te veel beweging tussen de lijnen, was KVM een pak dynamischer.

De openingsgoal was exemplarisch. Berge verloor een duel dat hij altijd wint, Engvall – prima wedstrijd, mooie voetballer - zette voor, Togui kopte achteruitlopend via de lat binnen. Knappe goal.

Een reactie van Genk kwam er nauwelijks. Cuesta trapte een pass naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dewaest mikte naar de cornervlag en maakte zich kwaad. Paintsil wierp moedeloos zijn armen de lucht in.

Als het aan de VAR had gelegen, had KV Mechelen ook nog een strafschop gekregen na vermeend hands van Heynen. Van Driessche had het bij het rechte eind. Heynen hield zijn armen tegen de borst. Als dat voortaan penalty’s zou opleveren, steken de heren voetballers voortaan hun armen best niet meer door de mouwen wanneer ze hun shirt aantrekken.

En toch. Toch kwamen de bezoekers langszij. Nadat Thoelen een pegel van Paintsil had weggeduwd, kopte Samatta de daaropvolgende corner in doel. 1-1. Tegen de gang van het spel in.

Genk kan niet doorduwen

Mazzu besefte dat het anders moest. Aan de rust haalde hij de onzichtbare Nygren eraf. Enter Ianis Hagi. Maar ook die kon zijn stempel niet drukken. Paintsil slaagde er als enige in om met zijn snelheid voor gevaar te zorgen. Na zo’n rush vond hij Thoelen op zijn weg.

Maar uiteindelijk was het KV Mechelen dat toch het laken naar zich toetrok. En hoe. Een opbouw uit de betere voetbalboeken. Achteraan rustig uitgevoetbald door Peyre en Schoofs. De diepgang door Van Cleemplut. De één-twee tussen Engvall en Schoofs, met de droge afwerking van de Zweed. Fenomenaal.

Drie minuten later maakte De Camargo de klus helemaal af, na de tweede assist van Engvall. 3-1. KV Mechelen ontplofte. Zes op zes voor de promovendus. Bij Genk mogen ze blij zijn dat de Champions League pas volgende maand begint.