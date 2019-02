Kritiek op voorstel om wet op openingsuren aan te passen

Er komt veel kritiek op het voorstel van N-VA om de wet op de openingsuren aan te passen. N-VA wilt dat winkels in de toekomst elke dag open kunnen zijn. Ze hebben een wetsvoorstel ingediend dat een eind maakt aan de verplichte sluitingsdag.

Winkels zouden ook elke dag tot negen uur 's avonds open mogen blijven, nu kan dat alleen op vrijdagavond. Veel grote winkels zijn er voorstander van, maar kleine zelfstandigen zien het vaak niet zitten. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft grondige twijfels bij het voorstel van N-VA om de verplichte sluitingsdag af te schaffen en winkels langer open te laten.

Meer druk

De ruimere openingsuren zullen de handelaars nog meer onder druk zetten, zegt de organisatie. Volgens de zelfstandigenorganisatie zullen de ruimere openingsuren er niet in slagen de handelaar meer vrijheid te geven en een betere combinatie tussen werk en gezin toe te staan. NSZ betwijfelt ook dat de handelaars hun omzet zouden zien stijgen.

Zelfstandigenorganisatie UNIZO treedt NSZ bij in hun mening. "We zijn absoluut tegen en wij niet alleen. Bij een bevraging eind vorig jaar in de hele sector was meer dan 70 procent van de handelaars tegenstander van verruimde openingsuren en het afschaffen van de verplichte sluitingsdag", reageert gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Vandaag kunnen winkels, niet gelegen in een toeristisch centrum, open zijn van 05u00 uur tot 20u00 uur. Op vrijdag en op werkdagen voor een feestdag kan het wel tot 21u00 uur. De partij wil ook af van de verplichte sluitingsdag. Maar volgens Unizo wordt nu in de meeste gevallen geen gebruik gemaakt van de opening tot 21.00 uur.

"Wat nut heeft het, als er nauwelijks gebruik van gemaakt wordt?", aldus Van Assche. "De regeling zorgt ook voor bescherming voor de handelaar en voor een duidelijk onderscheid met de nachtwinkel. Het afschaffen van de wekelijkse rustdag zal er dan weer voor zorgen dat de handelaar heel moeilijk kan concurreren met de groothandel".