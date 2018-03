Koning en koningin aangekomen in Canada

Koning Filip en koningin Mathilde zijn zondag na een vlucht van bijna acht uur geland op Canadese bodem. De eerste halte van hun staatsbezoek is de hoofdstad Ottawa.

Een Airbus A330 vloog de voltallige delegatie van een 200-tal leden de Atlantische Oceaan over, onder hen ook zakenmensen, academici en pers. Buiten het vorstenpaar waren ook onder andere minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en de ministers-presidenten Geert Bourgeois (N-VA) en Willy Borsus (MR) en Rudi Vervoort (PS).

WOI

Een van de grote thema's van het staatsbezoek is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar na de Grote Oorlog zal koning Filip bijvoorbeeld een herdenkingsactiviteit bijwonen in het Canadian War Museum. Een kwart van de 61.000 gesneuvelde Canadezen in de Grote Oorlog liet het leven op Belgische bodem.

Andere thema's zijn culturele en academische uitwisseling en de economische Zowat 1.800 Belgische bedrijven doen zaken met Canada. Tijdens het staatsbezoek en bij de handelsdelegatie staan onder meer bier, chocolade en diamant in de kijker. Binnen de EU is België de derde grootste klant en zesde leverancier van goederen aan Canada, voornamelijk van chemicaliën.

Trudeau

Het Belgische vorstenpaar wordt morgen officieel ontvangen worden door Julie Payette. De voormalige astronaute is als gouverneur-generaal van Canada de vertegenwoordiger van de Britse Queen, die ook het staatshoofd van Canada is. Een ontmoeting met premier Justin Trudeau staat niet op de agenda.

Bij het vorige Belgische staatsbezoek aan het land, ontmoette koning Boudewijn in 1977 nog premier Pierre Trudeau, vader van. Na de passage in Ottawa volgen Toronto en Montréal. Het bezoek duurt nog tot 17 maart, dan keert iedereen terug naar Melsbroek.