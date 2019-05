Koning Albert moet dwangsom van 5.000 euro per dag betalen als hij geen DNA afstaat in zaak-Boël

In Brussel heeft het Hof van Beroep beslist dat Koning Albert toch een dwangsom van 5.000 euro per dag moet betalen als hij geen DNA afstaat in de zaak-Boël.

Delphine Boël wil aantonen dat het voormalige staatshoofd haar biologische vader is.

Als blijkt dat Boël de dochter van koning Albert is, zal ze door het leven mogen gaan als 'Delphine Van België' en mag ze, dankzij een koninklijk besluit, ook de titel 'prinses' dragen. Maar dat is niet alles, als dochter van koning Albert heeft Boël recht op een achtste van zijn erfenis, want de helft van koning Albert zijn erfenis is voorbehouden voor zijn kinderen. Delphine Boël zal echter geen aanspraak kunnen maken op de troon. Ook op een dotatie zal Boël, wat de uitslag ook is, nooit recht hebben.