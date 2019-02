In Antwerpen is de klimaatmars na een tocht door de binnenstad gearriveerd op de Groenplaats, waar nog een aantal speeches worden gehouden. Volgens de organisatie zijn er 4.000 deelnemers, de politie houdt het op 3.000. “Onze boodschap aan de politici vandaag is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work”, zei Anuna De Wever. Ook de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is op het appel.