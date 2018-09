Kind (8) in levensgevaar na aanrijding in Temse

In de Eeckhoutdriesstraat in Temse is vanavond een achtjarig kind levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. Het kind stak volgens de eerste vaststellingen plots de straat over. De bestuurster van een Opel Corsa kon het kind niet meer ontwijken met een aanrijding tot gevolg.

Volgens buurtbewoners stak het kind de straat over nadat het een ijsje had gekocht bij de ijskar die net gepasseerd was. Het jonge slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een Medisch Urgentieteam en werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Foto: Kristof Pieters