Kersvers kampioen Evenepoel: "Had zo veel energie"

Remco Evenepoel barstte in tranen uit na zijn zege op het Europees kampioenschap tijdrijden. Zijn zege droeg hij op aan Bjorg Lambrecht en Stef Loos, die dit jaar overleden. "Ik had zo veel energie, power en moed om diep te gaan vandaag", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Stef Loos overleed eerder dit jaar na aanrijding in een wielerwedstrijd. Loos was een goede vriend van Evenepoel en die aarzelde dan ook niet om zijn titel aan Loos op te dragen. "Mijn mama had net de moeder van Stef gesproken, en het was heel emotioneel. Ik moet dan ook moeite om even mijn tranen te bedwingen voor de interviews", vertelt Evenepoel.

Het was een zware week voor het jonge toptalent, maar tijdens de wedstrijd was hij uitermate gefocust. "Ik had zo veel energie, zoveel power en moed om diep te blijven gaan. Het is gelukt", zegt Evenepoel. "Het ligt in mijn karakter om mij volledig te kunnen afzonderen en ik heb de perfecte voorbereiding gehad."