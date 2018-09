Kantoorbussen populair door grote tijdswinst

De kantoorbus, een bus waarop je al kan beginnen werken terwijl je in de file staat, is aan een heuse opmars bezig. Wie vandaag met de kantoorbus naar het werk gaat, geeft tijdswinst aan als grote voordeel ervan.

Uit onderzoek blijkt dat de Belg gemiddeld 1 uur en 20 minuten per dag in de auto zit onderweg van en naar het werk. Die tijd wil de Belg steeds vaker efficiënt besteden en daardoor valt de kantoorbus de laatste tijd in de smaak. Er is genoeg plaats om te werken, er zijn stopcontacten voorzien, er is wifi en je kan er koffie drinken.

Negen kantoorbussen

Momenteel rijden er al negen kantoorbussen rond. Vier naar Brussel vanuit Gent, Antwerpen, Hasselt en Halle; vier naar Antwerpen vanuit Turnhout, Gent, Hasselt en Brussel en één naar Anderlecht vanuit Antwerpen.

Je kan de bus niet zomaar nemen, je werkgever moet je daarvoor inschrijven. Een ticketje kost vandaag 19.90 euro, maar is 120 procent fiscaal aftrekbaar. Er zijn nog veel plekjes vrij op de bussen. Als er genoeg interessse is, komen er volgend jaar nog méér lijnen bij.