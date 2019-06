In Kalmthout is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd

In Kalmthout is de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. Veel straten staan er blank, de hoofdassen zijn afgesloten.

In Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, heeft burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) vanavond de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd vanwege de overvloedige regenval. Dat zegt de lokale politie. Heel wat straten staan blank en de hoofdassen zoals de Kapellensteenweg zijn afgesloten.

De politie vraagt aan inwoners om alle verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen. "Rijden is momenteel erg gevaarlijk, ook al omdat de putdeksels van de riolering naar boven komen", zegt woordvoerder Patrick De Smedt. "Bovendien kan de deining van het water door een passerende wagen ervoor zorgen dat het water bij de mensen binnenstroomt."

Kalmthout dezer avond... Bakken met regen zorgen voor zware wateroverlast in deze regio! (c) Jeroen D, ingestuurd via https://t.co/ahVfiJsESx @HLN_BE @Nieuwsblad_be @gva @VTMNIEUWS pic.twitter.com/qBIGfStFZA