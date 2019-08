Jeffrey Epstein droomde van een ‘babyboerderij’ om de mensheid te verbeteren (met zijn DNA)

Jeffrey Epstein, de miljardair die ervan verdacht wordt tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt, had een ongewone droom. Volgens The New York Times wilde hij de mensheid ‘verrijken’ met zijn DNA. Dat zou naar zijn plan gebeuren op een uitgestrekte boerderij in New Mexico waar hij wel twintig vrouwen wilde zwanger maken.

De miljardair zou zijn plannen hebben toevertrouwd aan enkele wetenschappers en anderen die zijn gedachtegoed deelden. Tijdens zelfgeorganiseerde feestjes en bijeenkomsten uitte Jeffrey Epstein zijn plannen om zijn uitgestrekte boerderij in New Mexico om te toveren tot een “baby-ranch”. Bedoeling was om er zo’n twintig vrouwen te herbergen die geïnsemineerd zouden worden met zijn sperma. Maar het lijkt er niet op dat die plannen ooit concreet gemaakt werden.

Babyboerderij

Zijn idee voor een babyboerderij was gebaseerd op de beruchte ‘Repository for Germinal Choice’, een spermabank die van 1980 tot 1999 actief was en enkel spermadonaties van Nobelprijswinnaars zou aanvaard hebben.

Transhumanisme en eugenetica

Verder vloeide zijn plan voort uit zijn fascinatie voor transhumanisme. Dat is een speculatieve filosofie waarbij men gelooft dat de mensheid zich verder kan en moet ontwikkelen met genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie.

Transhumanisme wordt ook wel een moderne versie van de eugenetica – wat synoniem staat voor ‘rasverbetering’ - genoemd. Aanhangers van eugenetica (van 1900 tot de Tweede Wereldoorlog) waren gekant tegen de medische vooruitgang die ervoor zorgde dat meer ‘ongewenste elementen’ zoals zieke en zwakke mensen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en ‘asocialen’ bleven leven en zich voortplantten. Dat zou het menselijk ras verzwakt hebben.

Epstein wilde, net zoals de eugenetica, het menselijk ras verbeteren, schrijft The New York Times. Het Amerikaans dagblad baseert zich daarvoor op interviews met kennissen van Epstein, wetenschappers en openbare documenten. Die zouden onder andere aantonen dat de miljardair 20.000 dollar doneerde aan Humanity+, toen nog ‘The Worldwide Transhuman Association’, in 2011.

Donaties en financiering

Bovendien omringde hij zich met wetenschappers. Hij lokte hen met etentjes, feesten, gulle donaties en de belofte tot financiering van hun onderzoek. Op die manier wist hij vele bekende (en minder bekende) wetenschappers te strikken waaronder Stephen Hawking. Daarnaast tal van andere neurologen, cognitieve psychologen en evolutionaire biologen. Vervolgens klampte Epstein ze vast tijdens een van zijn feestjes en opende hij zijn vragenvuur. Of het menselijk genoom verbeterd kan worden, en hoe de superieure mens eruit zal zien, zijn slechts enkele van zijn veelgestelde vragen.

Overbevolking

Epstein kwam volgens de wetenschappers openlijk uit voor zijn ideologie. Zo zou hij tijdens een bijeenkomst op Harvard University kritiek geuit hebben op de inspanningen om de honger uit de wereld te helpen. Die inspanningen zouden het risico op overbevolking verhogen. Dat vertelde cognitief psycholoog Steven Pinker aan The New York Times. Pinker was zelf aanwezig op die bijeenkomst, maar het zou de laatste keer zijn.

Pinker reageerde immers op Epsteins stelling dat de hoge kindersterfte (onder meer te wijten aan honger) in derdewereldlanden er net voor zorgt dat mensen méér kinderen krijgen. De wetenschapper zou daarna nooit meer uitgenodigd worden door Epstein.