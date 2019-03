Jan Jambon (N-VA) heeft 'zin' om premier te worden als er een goed regeerakkoord is

Jan Jambon, de vroegere minister van Binnenlandse Zaken ziet het wel zitten om premier te worden. Dat heeft hij gezegd vanmiddag in VTM NIEUWS.

Jambon was de politieke gast in de studio bij Dany Verstraeten. Hij zei er dat hij wel zin heeft om premier te worden, zoals zijn partijvoorzitter Bart De Wever voorstelt maar er moet wel een goed regeerakkoord op tafel liggen.

"In de politiek moet je je verantwoordelijkheid nemen en als dat regeerakoord goed is heb ik heel veel zin om dat hoogste ambt uit te voeren" zei Jambon. Op de vraag of het dan geen spreidstand is om als Vlaams-nationalist premier te worden van ons land, zei hij: "Dat is de strategie van onze partij om onze verantwoordelijkheid te nemen op de verschillende niveau's waar dat kan".