Israël kan als vierde land ooit voet op de maan zetten. Als alles goed gaat, landt de verkenner ‘Beresheet’ vandaag rond 10 uur op de maan. De 585 kilo wegende sonde zal naar verwachting een Israëlische vlag op de maan zetten en het magnetische veld onderzoeken.

Als het lukt, is Israël het vierde land dat op de maan weet te landen, na de Sovjet-Unie (1959), de Verenigde Staten (1964) en China (2013).

Europa heeft één satelliet in een baan rond de maan gebracht. Die sloeg na bijna drie jaar - volgens plan - te pletter. Maar Europa heeft nog geen sondes op de maan laten landen.

Beresheet is Hebreeuws voor ‘genesis’ of ‘in den beginne’. De sonde is ongeveer zo groot als een wasmachine en weegt 585 kilo.

Het ruimtevaartuig neemt een tijdcapsule mee, met onder andere de Israëlische vlag en het volkslied, de Thora en het verhaal van een overlever van de holocaust.

De maansonde is ontwikkeld door de Israëlische ruimtevaartorganisatie SpaceIL. Het team van SpaceIL zorgt regelmatig voor een update via Twitter.

Het totale prijsplaatje van de sonde bedroeg zo’n 84 miljoen euro. En de totale kosten van de expeditie bedragen een slordige honderd miljoen euro.

Dat alles werd vooral betaald door de miljardair Morris Kahn (goed voor 27 miljoen dollar) en het bedrijfsleven. Een van de ingenieurs van SpaceIL, Eran Shmidt, stelt dat de belangrijkste missie van de maanlander is om “Israëlische kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap”. Ondanks het grote bedrag zal het toch de goedkoopste maanlanding ooit worden.

Ter vergelijking: de kosten van het bemande Apollo-project, waarmee de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 1968 als eerste een maanlanding met mensen realiseerde, liep op tot meer dan 22 miljard euro. Gecorrigeerd voor inflatie zou dat vandaag 105 miljard euro zijn.

De lancering van de verkenner eind februari vond plaats vanaf de bekende lanceerbasis Cape Canaveral in de Verenigde Staten. De Beresheet werd vervoerd in een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk.