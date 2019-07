Iran geeft ook tweede Britse tanker vrij

Iran heeft de in beslag genomen olietanker Mesdar opnieuw vrijgegeven. Dat laat de eigenaar, Norbulk Shipping UK, weten. De Britse regering dreigt met "ernstige gevolgen".

"De communicatie is hersteld met het schip. De kapitein bevestigde dat bewapende bewakers hem hadden vrijgelaten en dat het schip verder mocht varen. Alle bemanningsleden zijn veilig en gezond", meldt Norbulk Shipping in een verklaring. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwde dat er "ernstige gevolgen zullen zijn als de situatie niet snel wordt opgelost".

(Lees verder onder de video)

Diplomatie

Militaire acties worden niet overwogen. "We zoeken naar een diplomatieke manier om de situatie op te lossen", aldus de minister. Hunt verklaarde nog dat hij al met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo gesproken heeft over het incident.

De relaties tussen Iran en Groot-Brittannië zijn gespannen nadat de Iraanse olietanker Grace 1 eerder deze maand aan de ketting werd gelegd in Gibraltar.Groot-Brittannië beschuldigde Iran er later van een Brits schip in de golf te hebben aangevallen.