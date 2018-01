Illegale pillen pas morgen uit de rekken

De farmaceutische inspectie zal pas morgen de illegale geneesmiddelen uit de rekken halen in een supermarkt in Roeselare. Gisteren kon VTM NIEUWS daar Poolse medicijnen kopen buiten de apotheek om. Dat is verboden in België, ook al zou het niet om namaak gaan.

Het risico voor de volksgezondheid is beperkt omdat het wel degelijk om echte pillen uit Polen zou gaan die er dus ook gecontroleerd zijn. Dat blijkt uit een risicoanalyse van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Maar de medicatie voldoet niet aan de strikte regels van het FAGG. Zo hebben de verpakkingen enkel Poolse opschriften, wat in ons land verboden is.

Ook klanten strafbaar Alleen apothekers mogen in ons land geneesmiddelen verkopen. Het FAGG waarschuwt ook de klanten, want wie de geneesmiddelen in de supermarkt koopt, overtreedt ook de wet.

Bekijk ook: