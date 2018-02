"Ik blijf vechten voor mijn verhaal"

Dagenlang heeft Luk Alloo de populairste politicus van het moment op de voet gevolgd, ook toen hij midden in de storm rond de repatriëring van Soedanese vluchtelingen stond. En Francken blijft bij zijn standpunt. Hij voert de Europese regels inzake migratie gewoon uit.

Theo Francken: “Als je een heel andere immigratie begint uit te tekenen, dan weet je dat je tegenwind gaat krijgen. Het is 30 jaar lang verkeerd gelopen, met allerlei ngo’s en advocaten die miljoenen verdienen op de kap van die arme stakkers. Natuurlijk doen die alles om je kapot te krijgen. Dat wist ik toen ik er aan begon. Je krijgt die immigratie-industrie niet zomaar klein. Die laat zich ook niet doen. En ze zullen keihard blijven vechten voor hun verhaal. Maar ik zal keihard blijven vechten voor mijn verhaal. Maar ik heb de steun van de bevolking. Zij niet. En we zitten in een democratie. Ik pas de wet toe. Ik wil graag horen van die roeptoeters wat hun oplossing is. Maar ik hoor ze niet.”

Alloo bij Theo Francken, dinsdag om 21u45 bij vtm.