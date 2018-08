Hulphond wordt te vaak toegang geweigerd

Wie een hulphond heeft, wordt toch nog altijd vaak de deur geweigerd in horecazaken of voedingswinkels. Een vrouw uit Brussel werd gisteren koudweg buitengezet, met haar hond, uit een ijssalon. Ook al moet elke uitbater een erkende hulphond toelaten.

Katherine Sokal stapte eerder deze week met haar assistentiehond Ned een ijssalon binnen, maar kreeg al snel te horen dat honden in de zaak verboden waren. Zelfs toen ze het duidelijk uitlegde, kreeg ze te horen dat een hond haren verliest en niet binnen mag. "Als je een ijsje wil eten, kan dat op straat", klonk het.

Niet in operatiezalen

Voor Katherine is Ned, zoals vele andere assistentiehonden, van levensbelang. Hij doet deuren open en raapt spullen voor haar op, maar waarschuwt ook als ze een aanval krijgt. Volgens de wet moeten assistentiehonden dan ook overal worden toegelaten, behalve in operatiezalen.

Om het probleem aan te klagen, gaat Katherine van winkel naar winkel om stickers uit te delen. Zo wil ze handelaars en restauranthouders sensibiliseren om assistentiehonden in de toekomst altijd binnen te laten.