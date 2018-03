Wordt dit koudste 17 maart in meer dan 100 jaar?

We zijn vandaag op weg naar de koudste 17 maart sinds het begin van de KMI-metingen. Zo koud als de afgelopen weken zal het dan wel niet worden, maar voor deze tijd van het jaar is de koude toch uitzonderlijk. De korte winterprik die de afgelopen dagen voorspeld werd, houdt ook nog enkele dagen aan.

Een groot deel van Vlaanderen is vanmorgen opnieuw wakker geworden onder een fijn laagje sneeuw. Volgende week begint officieel de lente, maar daar is dit weekend niet veel van te merken. De temperaturen nemen vandaag opnieuw een enorme duik en daarmee zijn we op weg naar de koudste 17 maart sinds de metingen. Het vorige record dateert van 1909, toen was het 2,7 graden. Vandaag is de maximale temperatuur tot nu toe 2,3 graden, en die temperatuur blijft dalen. "We zullen de koudste 17 maart hebben", zegt weerman David Dehenauw.

Ook zondag record mogelijk

Ook morgen kunnen er kouderecords gebroken worden. Als het minder dan drie graden blijft, sneuvelt het dagrecord uit 1939.

Hoewel er dit weekend niet veel sneeuw meer valt, blijft het erg koud. Door een ijzige wind uit het noorden halen we een maximumtemperatuur van min twee graden. Weerman David Dehenauw vertelt dat het drie jaar geleden al achttien graden was tijdens deze periode. Pas vanaf dinsdag wordt het weer wat warmer, net op tijd voor de lente.