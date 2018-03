Tweede dag op rij kouderecord

Voor de tweede dag op rij zullen we vandaag een kouderecord breken. Het is de koudste 18 maart sinds de metingen in Ukkel. Het vorige kouderecord dateerde van 18 maart 1975. Het is trouwens niet enkel in België erg koud, grote delen van Europa kreunen onder een koudegolf.

De koudste 18 maart sinds het begin van de metingen was tot nu toe die van 1975, toen haalden we maximaal drie graden. Vandaag stegen de temperaturen in Ukkel maar net richting het vriespunt, 18 maart 2018 kan daarmee ook nog de eerste ijsdag worden die in honderd jaar zo laat in de astronomische winter viel. In Ukkel was de laatste dag in het jaar waarop het de hele dag vroor 12 maart 2013 en dat sinds 1901. Doordat de bewolking vandaag niet voldoende openbrak, werd het nog iets kouder dan voorspeld.

Koudste nacht van de week

We staan ook voor de koudste nacht van de week, met vannacht temperaturen tot min zes graden. VAB zet morgenvroeg extra wegenwachters in, want na een weekendje stilstaan kan het zijn dat heel wat auto's startproblemen kennen.

Koudegolf in Europa

Ook andere delen van Europa kreunen onder het winterweer. Vooral Groot-Brittannië is opnieuw zwaar getroffen, daar viel dit weekend tot vijftien centimeter sneeuw.