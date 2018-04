Temperatuur kust helft van binnenland

Liefhebbers van de zon kunnen dit weekend hun hart ophalen. Het wordt voor het eerst sinds lang meer dan twintig graden. Wie liever niet van het lenteweer geniet, kan richting de Vlaamse kust trekken. De temperaturen zullen er de komende dagen maar half zo hoog zijn als in het binnenland.

Morgen wordt het aangenaam lenteweer met maxima tussen 16 graden in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. Aan de kust blijft het ietsje frisser, met maximum 17 graden, aldus het KMI.

Grote verschillen op zondag

Zondag tonen de weerkaarten dan weer een andere situatie. Op de meeste plaatsen in het land blijft het droog met zon en hoge wolkenvelden. In het binnenland wordt het warm met maxima rond 21 graden in de Kempen. Aan de kust halen de thermometers echter geen temperaturen die hoger zijn dan twintig graden, integendeel. Het kwik klimt er maximum tot 12 graden. Aan zee wordt het dus ongeveer half zo warm als elders in het binnenland.