Overwegend zonnig weer

Vandaag starten we droog en zonnig. Later komt er meer bewolking vanaf het westen met in de namiddag kans op een regenbui. De maxima liggen rond de dertien graden in de Ardennen, rond de veertien graden aan zee en rond de zeventien graden in het centrum. Er waait een matige tot soms vrij krachtige wind met rukwinden tot zestig kilometer per uur.

Vanavond en vannacht trekt er een zwakke regenzone van west naar oost. Daarna komen er brede opklaringen met hier en daar wat nevel en mist. De minima liggen tussen de drie en zeven graden

Volgende dagen

Morgen zijn er eerst brede opklaringen. Later op de dag komen er meer wolkenvelden, maar het blijft overwegend droog. We verwachten maxima tussen twaalf en zestien graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vrijdag wordt een droge en overwegend zonnige dag. Het wordt alsmaar zachter, met maxima tot zeventien graden in het centrum van het land. Zaterdag en zondag verwachten we volop zon met maxima rond de twintig graden, bij een zwakke of matige noordoostenwind.